В Одессе военнослужащего совершил разбойное нападение на магазин, Приморский районный суд вынес приговор в отношении этого инцидента.

На сайте судебных решений сообщается, что мужчина воспользовался тем, что в магазине, кроме продавца, никого не было. Он достал из сумки пистолет, направил его в спину продавцу и приказал отдать деньги из кассы.

Военный забрал 13 тысяч гривен, а также прихватил с собой два мобильных телефона, которые уже выбросил по дороге домой.

В ходе судебного заседания обвиняемый признался в содеянном и раскаялся, он возместил ущерб потерпевшей в полном объеме, а также попросил не наказывать его строго, так как у него на попечении находится малолетний ребенок.

В итоге его приговорили к минимальному наказанию – то есть без изоляции от общества. Также с него взыскали более 600 гривен судебного сбора.

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