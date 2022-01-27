На
Военный забрал 13 тысяч гривен, а также прихватил с собой два мобильных телефона, которые уже выбросил по дороге домой.
В ходе судебного заседания обвиняемый признался в содеянном и раскаялся, он возместил ущерб потерпевшей в полном объеме, а также попросил не наказывать его строго, так как у него на попечении находится малолетний ребенок.
В итоге его приговорили к минимальному наказанию – то есть без изоляции от общества. Также с него взыскали более 600 гривен судебного сбора.
Заросший Галкин показал детали интерьера замка, в котором живет с Пугачевой: "Мальдивам и не снилось"
Евгений Кошевой на редком фото показал старшего брата, который уехал из Украины: "Там такие люди ценны"
Трагедия в погранотряде, молодые парни загадочно уходят из жизни один за другим: что говорят очевидцы
Жизнь знаменитого актера оборвалась в ДТП, травмы оказались слишком тяжелыми: подробности
Цены на картофель достигают 100 гривен за кг: украинцев удивила стоимость популярного овоща
Напомним, что мужчина ударил монахиню бутылкой по голове: подробности разборок в Одесской области
Как сообщала Politeka, муж певицы из Одессы пошел на дерзкое преступление в ночное время
Также Politeka писала, односельчане высказались о нацгвардейце Рябчуке который расстрелял людей