На
Инцидент имел место рядом с селом Глубокое в Татарбунарском районе.
Коровы из монастыря забрели на участок, который выкупил местный житель для выпаса своих крупнорогатых животных. После этого начались разборки между владельцем участка и настоятельницей монастыря. Закончилась новая ссора тем, что мужчина ударил по спине и толкнул монахиню, а также разбил о ее голову бутылку.
Женщина потеряла сознание, и в больнице оказалось, что у нее сотрясение мозга.
Заросший Галкин показал детали интерьера замка, в котором живет с Пугачевой: "Мальдивам и не снилось"
Задержан 20-летний солдат, расстрелявший сослуживцев в Днепре: первые кадры
Поседевший Мирзоян засветил честное фото Матвиенко без макияжа: «Ну как же…»
Трагедия в погранотряде, молодые парни загадочно уходят из жизни один за другим: что говорят очевидцы
Цены на картофель достигают 100 гривен за кг: украинцев удивила стоимость популярного овоща
В суде мужчина заявил, что не бил монахиню и якобы она сама упала в яр. Но судья ему не поверил и вынес срок - полтора года условно. А также обязал выплатить 25 тысяч гривен моральной компенсации и более 2 тысяч — материальной.
Напомним, что охранники в масках напали на одесситов, видео: "не обращали внимание на пол и возраст"
Как сообщала Politeka, муж певицы из Одессы пошел на дерзкое преступление в ночное время
Также Politeka писала, односельчане высказались о нацгвардейце Рябчуке который расстрелял людей