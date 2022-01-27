В Одесской области мужчина избил монахиню, он ударил ее бутылкой по голове после чего женщина попала в больницу.

На сайте судебных решений сообщается, что они враждуют уже два десятка лет из-за участка для выпаса коров.

Инцидент имел место рядом с селом Глубокое в Татарбунарском районе.

Коровы из монастыря забрели на участок, который выкупил местный житель для выпаса своих крупнорогатых животных. После этого начались разборки между владельцем участка и настоятельницей монастыря. Закончилась новая ссора тем, что мужчина ударил по спине и толкнул монахиню, а также разбил о ее голову бутылку.

Женщина потеряла сознание, и в больнице оказалось, что у нее сотрясение мозга.

В суде мужчина заявил, что не бил монахиню и якобы она сама упала в яр. Но судья ему не поверил и вынес срок - полтора года условно. А также обязал выплатить 25 тысяч гривен моральной компенсации и более 2 тысяч — материальной.

Напомним, что охранники в масках напали на одесситов, видео: "не обращали внимание на пол и возраст"

Как сообщала Politeka, муж певицы из Одессы пошел на дерзкое преступление в ночное время

Также Politeka писала, односельчане высказались о нацгвардейце Рябчуке который расстрелял людей