В Одессе на поселке Котовского охранники в масках напали на местных жителей, не обращая внимания на пол и возраст.
Видео силового конфликта
Всё началось с того, что жители дома на улице Бочарова 45 а возмутились поведением застройщика, который собирается уничтожить зеленую зону и автостоянку посреди обжитого и обустроенного района.
«Уничтожают зелёную зону, детский садик "Берёзка", и автостоянку "Проминь". Всё это существовало более 30 лет и является инфраструктурой нашего микрорайона, а теперь это всё без нашего разрешения власти решили уничтожить и продать под бизнес одному человеку», - отмечается в публикации Telegram-канала.
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Чтобы защитить деревья и автостоянку от техники застройщика, жители вышли на протест, однако их встретили крепкие молодые мужчины в масках.
Охранники застройщика напали на местных жителей, которые в основном были пожилого возраста.
На видео инцидента видно, как от рук охранников пострадал пожилой одессит.
Напомним, что в Одессе пожилые люди подрались в трамвае за инвалидное место
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