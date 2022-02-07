Его сняли на камеру очевидцы. Видео опубликовал местный
Так, в ТРЦ Гагарин Плаза мужчина ехал по эскалатору с тележкой.
На видео видно, что он поднимался вверх и при этом старался не упасть.
"А если не удержит?»- задаются вопросом в публикации.
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Пользователи Сети обратили внимание, что торговом центре является лифт.
"Вот дурак, там же лифт есть»,
»И зачем такие жертвы",
"Я такое вижу впервые", - пишут в сети.
Ранее мы писали, девушка с инвалидностью попросила продавщицу продемонстрировать кошелек, выставленный на витрине. Однако вместо того, чтобы показать товар продавщица повела себя очень странно, женщина сказала, что это «слишком дорогой кошелек (700 грн), ты меня пугаешь, я беременна, иди» и вызвала охранника, который ее вывел на улицу.
Напомним, что в Одессе на кассе супермаркета закатили скандал из-за маски
Также Politeka сообщала, что мужчина устроил погром в супермаркете