В Одесской области горе-мать поила новорожденного ребенка самогоном, младенца, которому всего 20 дней у нее забрали.

Это произошло в селе Исаево Березовского района.

Журналисты " 7 канала " навестили непутевую женщину, на камеру она рассказала, что самогон находился в чашке.

"Я ее не понюхала",-говорит горе-мать.

По словам самой женщины, сын родился от сожителя, который почти на 50 лет ее старше. Он приютил их с братом еще после интерната. Соседи же поговаривают, что именно последний может быть настоящим отцом.

На ситуацию обратили внимание медики, потому что малыш перестал набирать вес. Когда они навестили женщину, то обнаружили алкоголь в бутылочке для кормления.

Пользователи сети бурно обсуждают поступок женщины.

"Каждый день новости все печальнее и пугающей",

"Страшная нищета" ," что вообще происходит в этом мире",

"В подобных ситуация мне жаль только детей, они беззащитны и ни на что повлиять не могут. И все будущие проблемы у них от таких беспросветно глупых родителей",

"Бедный ребенок ...", - пишут в сети.

Видео можно просмотреть тут.

Напомним, что в детсаду Одессы сообщили, что ждет воспитательницу, которая избила ребенка

Как сообщала Politeka, безжалостное "воспитание" одесситами 1,5-летнего ребенка попало на видео

Кроме того Politeka писала, что одесситы отбили девочку у горе-отца, видео