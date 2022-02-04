Это произошло в селе Исаево Березовского района.

Журналисты "7 канала" навестили непутевую женщину, на камеру она рассказала, что самогон находился в чашке.

"Я ее не понюхала",-говорит горе-мать.

По словам самой женщины, сын родился от сожителя, который почти на 50 лет ее старше. Он приютил их с братом еще после интерната. Соседи же поговаривают, что именно последний может быть настоящим отцом.

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На ситуацию обратили внимание медики, потому что малыш перестал набирать вес. Когда они навестили женщину, то обнаружили алкоголь в бутылочке для кормления.

Пользователи сети бурно обсуждают поступок женщины.

"Каждый день новости все печальнее и пугающей",

"Страшная нищета" ," что вообще происходит в этом мире",

"В подобных ситуация мне жаль только детей, они беззащитны и ни на что повлиять не могут. И все будущие проблемы у них от таких беспросветно глупых родителей",

"Бедный ребенок ...", - пишут в сети.

Видео можно просмотреть тут.

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