Это произошло в селе Исаево Березовского района.
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"Я ее не понюхала",-говорит горе-мать.
По словам самой женщины, сын родился от сожителя, который почти на 50 лет ее старше. Он приютил их с братом еще после интерната. Соседи же поговаривают, что именно последний может быть настоящим отцом.
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На ситуацию обратили внимание медики, потому что малыш перестал набирать вес. Когда они навестили женщину, то обнаружили алкоголь в бутылочке для кормления.
Пользователи сети бурно обсуждают поступок женщины.
"Каждый день новости все печальнее и пугающей",
"Страшная нищета" ," что вообще происходит в этом мире",
"В подобных ситуация мне жаль только детей, они беззащитны и ни на что повлиять не могут. И все будущие проблемы у них от таких беспросветно глупых родителей",
"Бедный ребенок ...", - пишут в сети.
Видео можно просмотреть
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