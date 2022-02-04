Как сообщила пресс-служба Одесской областной прокуратуры, в результате махинаций государству нанесено более 400 тысяч гривен ущерба. Разворовывание бюджетных денег произошло в городе Арцизе.
Известно, что руководитель предприятия, подготовил проектную документацию на облагораживание территории, завысив цены на материалы.
Так, за 812 квадратных метров тротуарной плитки он получил миллион гривен — стоимость одного квадратного метра обошлась втрое дороже рыночной.
В дальнейшем он выполнил указанные работы уже как подрядчик, подписал акты выполненных работ и финансовые документы, зная, что в них указаны недостоверные сведения.
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Директора компании прокуроры обвиняют в служебном подлоге и присвоении бюджетных средств, материалы по его делу уже переданы в суд.
Ранее мы писали, жительница Одессы через суд взыскала с водителя маршрутки №220 компенсацию в размере 500 тысяч гривен.
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