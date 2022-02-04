То, что делает водитель во время движения автомобиля, удалось снять на телефон пассажирке, которая сидела на заднем сидении в салоне. Видео обнародовав местный телеграм-канал.

На кадрах видно, что мужчина одновременно умудряется следить за дорогой, общаться с пассажиркой и при этом смотреть в пять смартфонов и планшет.

Правда, к безопасности такой поездки остаются вопросы.

«Одесский таксист может соперничать в многозадачности с Юлием Цезарем», - пошутили в телеграм-канале.

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транспорт, общественный транспорт, вокзал, такси

Видео можно просмотреть здесь.

Ранее мы писали, таксист остановил автомобиль “Хюндай” посреди перекрестка, перекрыв движение и вышел покурить.

Во время разговора таксист заявил, что он “беспредельничает, потому что знает законы Украины”.

Напомним, что мужчина-антивакцинатор устроил шоу в трамвае, видео из Одессы: Не вздумайте делать

Еще Politeka писала, одесситы с детьми прокатились на санках, прицепленных к авто: кадры опасных покатушек