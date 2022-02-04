В Одессе разыскивают пропавшую молодую девушку, о которой нет вестей уже долгое время.

В Одессе волонтеры и полиция разыскивают 28-летняя Сочесло Евгению Евгеньевну, которая вышла из дома еще в мае прошлого года и до сих пор не дала о себе знать. Об этом сообщает общественная организация "Лучшие люди Одессы".

Известно, что девушка проживает на проспекте Небесной сотни.

Волонтеры показали, как выглядит Евгения и попросили с любой информацией о ее месте нахождения обращаться по телефону: +38 067 482 77 00 (координатор поисков Сергей) или в полицию по номеру 102.

Пользователи сети оставляют свои комментарии под публикацией.

"Боже Женька...где же ты..это добрая и отзывчивая девочка...дай Бог чтобы все хорошо было...",

"Она жила с мужем и свекровью...муж в плавании постоянно был..свекровь дома с ней была, может она со свекровью поругались они не очень ладили",

"Какой ужас, учились в одном класе с Женей...",

" Как же долго ее ищут Дай Бог чтобы нашлась живая!", - пишут в сети.