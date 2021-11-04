Одесская полиция объявила в розыск 10-летнюю девочку, которая не вернулась домой.

Как передает Politeka.net, об исчезновении несовершеннолетней сообщила пресс-службе ГУНП на официальной странице в Фейбук.

Несовершеннолетняя Анастасия Клименко, вышла из дома в полдень 4 ноября, однако так и не вернулась. Родные не знаю, что случилось с девочкой, которой всего 10 лет. Они обратились за помощью в полицию.

Приметы Насти: на вид 10 лет, рост около 128 см, светло-русые волосы средней длины, голубые глаза, худощавого телосложения.

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Была одета в сиреневую куртку с разноцветными сердечками, черные кроссовки с разноцветными полосками.

У девочки имеются особые приметы: родинка на подбородке справа; ссадина на левом локте, передний зуб отколот.

С любой информацией о местонахождении девочки, в полиции просят звонить по по телефонам: 0 (95) 020 99 72, 0 (99) 146 67 22 или сообщить на спецлинию «102».

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