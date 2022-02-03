Бдительный пассажир рейса Стамбул-Одесса предотвратил опасную ситуацию, когда самолет уже собирался взлетать.

Это произошло 1 февраля, когда самолет рейсом Одесса – Стамбул уже выруливал на взлетно-посадочную полосу для взлета. Информация появилась в местных телеграм-каналах .

Один из пассажиров вовремя заметил, что с крыла самолета не убрана заглушка, которую надели во время технического обслуживания самолета в аэропорту.

Мужчина предупредил экипаж и те отложили взлет, чтобы технический персонал мог убрать с заглушку с крыла.

«Вынужден рассказать жуткую историю об одесском аэропорте, может кто-то обратит внимание и безобразия будет меньше», - рассказал мужчина.

Позже в пресс-службе аэропорта подтвердили информацию и сообщили, что в настоящее время проходит служебное расследование.

Пользователи сети решили прокомментировать информацию.

"Человеческий фактор есть везде",

"Таких случаев бывает много", - пишут в сети.

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