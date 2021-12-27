Об этом пишет «Думская
По данным издания, самолет, выполнявший рейс из Стамбула (Турция) в Одессу около 40 минут наматывал круги над аэропортом, однако решил не рисковать и вернулся обратно.
Причиной назвали неблагоприятные погодные условия, хотя полоса и была утром расчищена от снега и уже успела принять несколько самолетов, однако приземлиться борт не смог из-за сильного бокового ветра.
"Специалисты утверждают, что дело во внутренних протоколах безопасности турецкой авиакомпании, которые не позволяют садиться из-за резких порывов бокового ветра. Сейчас в аэропорту идет снег, ветер боковой – 70 градусов, 8 м/сек, порывы до 10-12 метров в секунду”, – сообщает Думская.
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