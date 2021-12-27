Пока патрульные оформляли ДТП в Одессе, их служебный автомобиль тоже стал пострадавшим.

В понедельник, 27 декабря, в Одессе осложнились погодные условия из-за налипания мокрого снега, а также гололеда.

Непогода стала причиной тройного ДТП возле пляжа «Дельфин», сообщает Седьмой канал в Telegram .

Как стало известно, в припаркованный на повороте к пляжу Хюндай врезался автомобиль Ауди.

На место ДТП были вызваны патрульные полицейские.

Пока инспекторы заполняли документы, их служебная машина тоже стала "пострадавшей" — в нее врезалась еще одна легковушка.

В Telegram-канале также показали кадры «оптового» ДТП.

Отметим, что к вечеру 27 декабря, в Одессе синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий. Так, в городе ожидают порывы ветра 15-20 м/с, налипание мокрого снега, метель, гололед и гололедица. Во время осадков видимость составит лишь 100-500 метров.

Одесситов просят максимально ограничить перемещение по городу. При такой погоде возможно падение веток и кабелей — транспорт под деревьями и линиями электропередач лучше не оставлять.

Напомним, что снежный коллапс сковал Одессу, город "утопает" в ДТП: кадры происходящего

Как сообщала Politeka, девочка оказалась под колесами авто в Одессе: видео и что известно

Также Politeka писала, что тело женщины нашли на стоянке грузовиков: видео загадочной трагедии под Одессой