В понедельник, 27 декабря, в Одессе осложнились погодные условия из-за налипания мокрого снега, а также гололеда.
Непогода стала причиной тройного ДТП возле пляжа «Дельфин», сообщает Седьмой канал в
Как стало известно, в припаркованный на повороте к пляжу Хюндай врезался автомобиль Ауди.
На место ДТП были вызваны патрульные полицейские.
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Пока инспекторы заполняли документы, их служебная машина тоже стала "пострадавшей" — в нее врезалась еще одна легковушка.
В Telegram-канале также показали кадры «оптового» ДТП.
Отметим, что к вечеру 27 декабря, в Одессе синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий. Так, в городе ожидают порывы ветра 15-20 м/с, налипание мокрого снега, метель, гололед и гололедица. Во время осадков видимость составит лишь 100-500 метров.
Одесситов просят максимально ограничить перемещение по городу. При такой погоде возможно падение веток и кабелей — транспорт под деревьями и линиями электропередач лучше не оставлять.
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