Бездыханное тело неизвестной женщины было обнаружено 26 декабря на стоянке для грузовиков в селе Бурлачья Балка, сообщили в пресс-службе Нацполиции региона.

Прибывшие на вызов полицейские при осмотре обнаружили телесные травмы, которые характерны для пострадавших в аварии.

Личность погибшей женщины пока не установлена, также неизвестно, кто причастен к ее гибели, так как виновник аварии, испугавшись ответственности, покинул место ДТП.

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На месте работает следственно-оперативная группа, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Полицейские просят откликнутся очевидцев ДТП.

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