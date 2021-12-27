Бездыханное тело неизвестной женщины было обнаружено 26 декабря на стоянке для грузовиков в селе Бурлачья Балка, сообщили в
Прибывшие на вызов полицейские при осмотре обнаружили телесные травмы, которые характерны для пострадавших в аварии.
Личность погибшей женщины пока не установлена, также неизвестно, кто причастен к ее гибели, так как виновник аварии, испугавшись ответственности, покинул место ДТП.
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На месте работает следственно-оперативная группа, обстоятельства происшествия устанавливаются.
Полицейские просят откликнутся очевидцев ДТП.
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