Неблагоприятные погодные условия парализовали работу международного аэропорта Одесс.

Плотный туман помешал приземлиться нескольким самолетам. Диспетчерам пришлось направлять их в другие аэропорты, сообщает « ТСН ».

Так, из-за плохой видимости не смогли сесть в одесском аэропорту два самолета ирландского лоукостера. Воздушные судна кружили над городом, однако приземлиться так и не сумели. Лайнеры перенаправили в румынский Бухарест.

Также не смог сесть в Одессе самолет, совершавший рейс из Вроцлава. Судно, следовавшее из Варшавы, вернулось в аэропорт вылета. Кроме того, был отменен вечерний рейс сообщением «Стамбул-Одесса».

Из-за тумана видимость в зоне посадки Одесского аэропорта составляла около 450 метров.

Во вторник, 23 ноября, в Одессе синоптики прогнозируют дожди.

Днем столбик термометра продержится на отметке от +6 градусов до +8 градусов. Утром температура будет колебаться в пределах от +3 до +5 градусов.

Ветер северный, 9-14 метров в секунду.

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