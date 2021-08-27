Должен был лететь в Молдову

Самолет президента Украины Владимира Зеленского вынужденно приземлился в Одессе

Как сообщает "Думская" , борт с Зеленским направлялся в Молдову, однако ему помешали погодные условия.

Из-за сильного тумана самолет не смог приземлится в столице иностранного государства и было принято решение уйти в Одессу.

Позже издание сообщило, что самолет с президентом всё-таки вылетел из одесского аэропорта в Кишинев после дозаправки.

Отметим, что Владимир Зеленский вылетел в Молдову на День независимости.

Ранее мы писали, в Одесском аэропорту пассажир устроил бунт в самолете, его сняли с рейса. Супружеская пара собиралась лететь на отдых, однако мужчина отказался надевать защитную маску, как того требуют правила во время эпидемии. Пассажир принялся нецензурно выражаться и образумить скандалиста сначала пытались сотрудники аэропорта, но никакие доводы не помогали.

Напомним, что мужчина устроил бунт в самолете "Одесса-Анталия", видео скандала: "Я вам создам такие неудобства"

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