Самолет президента Украины Владимира Зеленского вынужденно приземлился в Одессе
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Из-за сильного тумана самолет не смог приземлится в столице иностранного государства и было принято решение уйти в Одессу.
Позже издание сообщило, что самолет с президентом всё-таки вылетел из одесского аэропорта в Кишинев после дозаправки.
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Отметим, что Владимир Зеленский вылетел в Молдову на День независимости.
Ранее мы писали, в Одесском аэропорту пассажир устроил бунт в самолете, его сняли с рейса.
Супружеская пара собиралась лететь на отдых, однако мужчина отказался надевать защитную маску, как того требуют правила во время эпидемии. Пассажир принялся нецензурно выражаться и образумить скандалиста сначала пытались сотрудники аэропорта, но никакие доводы не помогали.
Напомним, что мужчина устроил бунт в самолете "Одесса-Анталия", видео скандала: "Я вам создам такие неудобства"
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