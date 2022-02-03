Бизнес на животных продолжает процветать в Одессе, несмотря на зимнюю погоду.
Так, на Приморском бульваре и на улице Дерибасовской за деньги можно прокатиться на лошаде или пони. Об этом сообщается в телеграм-канале
«Казалось бы, за окном зима и туристов в городе практически нет, а эксплуатация животных продолжается», - говорится в публикации.
В прошлом году одесский горсовет пыталась бороться с этой незаконной деятельностью, но сейчас, как и раньше, предприниматели с животными вышли на улицы центра города.
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Обратим внмание, что люди, которые зарабатывают деньги на эксплуатации животных, должны иметь предпринимательскую регистрацию и все сопутствующие справки при себе. Если таковых нет, то они могут быть привлечены к ответственности.
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