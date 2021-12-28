К Новому году директор одесского зоопарка Игорь Беляков порадовал очередным клипом, который он выложил в сеть

В этот раз он перевоплотился в тигра - символ нового года. Сообвестующее видео обнародовано в youtube , во вторник, 28 декабря.

Видео начинается с того, что директор зоопарка Игорь Беляков поет песню под гитару про новый год и его итоги.

Далее, Беляков в костюме тигра, сбегает из клетки и разгуливает по зоопарку. Он пугает перехожих и даже нападает на женщину, которая, чтобы спастись, залезла на дерево.

В итоге тигра поймали санитары. Но на этом сюжет не заканчивается, так как женщина, на которую он напал, решила его проучить.

По данным местных СМИ, новогодний клип снимали около месяца.

Директор зоопарка сам написал сценарий клипа и сочинил песни для него.

Стоит отметить, Игорь Беляков уже несколько лет подряд переодевается в разных животных и снимает клипы в зоопарке. Так, он успел побывать козлом, обезьяной, петухом, свиньей и собакой.

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