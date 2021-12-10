Мир не без добрых людей

Неравнодушные одесситы спасли от гибели собаку, которая по непонятным причинам оказалась в холодной воде.

Инцидент произошел вечером, 9 декабря, в парке Победы около центрального моста через пруд. пишет Politeka.net

Видео спасения пса показали местные Telegram-каналы (чтобы просмотреть, скролльте страницу до конца)

Очевидцы говорят, что не знают почему собака оказалась в водоеме. Животное барахталось из последних сил в ледяной воде и ей пришли на помощь неравнодушные люди, которые вытащили собаку.

После того как бедолагу достали из воды, ее укрыли и отнесли в ветеринарную клинику.

В тоже вреям в городе Южном местные зоозащитники спасли от гибели кролика, которого выбросили в мусорный бак.

Беззащитное животное сидело на дне контейнера среди мусора и объедков. Когда об этом узнали волонтеры, то поспешили спасти несчастного кролика.

Напомним, под Одессой спасли беззащитного малыша, кадры

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