Человеческой жестокости нет предела - в Одесской области в мусорный контейнер выбросили живого кролика.
Находку обнаружили рано утром, 9 декабря, в городе Южном местные дворники.
Беззащитное животное сидело на дне бака среди мусора и объедков, рассказала местная жительница Светлана Компаниец на страницах
Когда об этом узнали волонтеры, то поспешили спасти несчастного кролика.
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К счастью, зоозащитники успели вовремя.
«Начали по одному осторожно доставать (хорошо, что сейчас мусор в пакетах).И вот, среди мусора и объедков, сидит серенький маленький кролик, ушки прижал, дрожит от страха», - рассказала женщина.
Сейчас кролик ищет заботливых хозяев и новый дом.
Напомним, что в мусорном баке обнаружили страшную находку, подробности: "Размотал полотенце, а там..."
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