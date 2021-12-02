Директор одесского зоопарка Игорь Беляков перевоплотился в тигра и снимает новый клип в преддверии Нового года.
Кадрами поделился местный сайт
Директор одесского зверинца Игорь Беляков традиционно снимает новогодний клип — в этом году в костюме тигра, который является символом следующего, 2022 года.
По сюжету, из зоопарка сбегает тигр, однако его удается поймать санитарам.
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Беляков говорит, что в этом году клип решили усложнить и добавить две сюжетные линии.
«Наша задача — рассмешить публику и привлечь внимание к зоопарку», - рассказал директор и добавил, что сам клип "снят в студенческом стиле на уровне художественной самодеятельности".
Нужно отметить, что Игорь Беляков уже несколько лет подряд переодевается в разных животных и снимает клипы в зоопарке. Так, он успел побывать козлом, обезьяной, петухом, свиньей и собакой.
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