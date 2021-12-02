В Одесской области ожидается ухудшение погодных условий, из-за тумана и гололедицы на дорогах может быть очень опасно.
Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог в
Дорожники предупредили, метеоусловия начнут ухудшаться 3 декабря – в ночь с пятницы на субботу.
В частности, из-за тумана на трассах Одесская области будет ограниченная видимость. А снижение температуры и выпадение осадков может привести к образованию гололеда.
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На дорогах государственного значения Одесской области работает 27 камер видеонаблюдения. Режим онлайн позволяет своевременно реагировать на текущее состояние дел.
Установлено 15 метеодатчиков для четкого понимания погодных условий в различных климатических зонах области. Метеостанции помогают оперативно принимать решения о необходимости обработки дорог противогололедными материалами. Получить доступ к метеостанциям может каждый – в чате OdesaMeteoBot.
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