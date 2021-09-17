На женщину в огороде набросился бешенный хорек и искусал
Нападение мелкого хищника произошло в селе Слободка (Тарутинская ОТГ), пишет местный сайт
Отмечается, что жительница села работала на своем участке, когда на нее набросился и покусал хорек.
Как рассказывает пострадавшая, она даже не успела понять, как в состоянии аффекта схватила палку и убила животное. В больнице ей сразу же ввели противорабическую вакцину, а тело мелкого хищника передали на экспертизу.
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В лаборатории подтвердили, что зверек был болен и именно поэтому бесстрашно кинулся на человека.
Ранее мы сообщали, что более 600 тысяч доз вакцин против бешенства будут сброшены с самолетов на территории Одесской области: в частности, на юге региона.
Иммунизация диких животных будет происходить путем разбрасывания корма с вакциной над лесами, полями и охотничьими угодьями.
Напомним, что опасные животные стали нападать на жителей Одесчины: "выявлен вирус"
Как сообщала Politeka, одесситка загремела в больницу после того, как полакомилась рыбой: озвучен опасный диагноз
Также Politeka писала, что новый очаг заражения вирусом обнаружен под Одессой, под угрозой дети: детали экстренного решения