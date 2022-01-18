В квартире многоэтажного дома на поселке Котовского женщина держит 37 котов и одну собаку, а также копит горы мусора, которыми забиты кухня, комнаты и даже туалет.
Жуткие кадры показали журналисты издания «
Соседи снизу говорят, что животные справляют нужду прямо в комнатах и моча капает с потолка. Собаку никто не выгуливыет.
Из трехкомнатной квартиры исходит сильная вонь, которая распространяется по всему подъезду.
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На кадрах видно, что хламом забиты комнаты в буквальном смысле до потолка.
Соседи обращались в полицию, чтобы те нашли управу на горе-хозяйку. Просили люди вмешаться и зоозащитников, чтобы те забрали животных. Впрочем, никаких результатов это не принесло.
Сама кошатница говорит, что спасла животных от голодной смерти, поэтому отдавать их она не намерена. Не считает себя женщина и виновной в том, что делает и какие последствия своими действиями наносит соседям, мол, кормит животных она за собственные средства, которые зарабатывает на рынке.
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