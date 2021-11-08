Она не может попасть в жилье

Одесситка захламила квартиру до такой степени, что не может открыть входную дверь, теперь она лазит на второй этаж через балкон.

Видео показали в местных Telegram-каналах, передает Politeka.net. (Чтобы просмотреть, доскрольте страницу до конца).

Жильцы многоэтажного дома по улице Героев Пограничников, 1 пожаловались на неадекватную соседку. Они рассказали, что она любит накапливать хлам в своем квартире и принесла такое количества мусора, что теперь не может открыть входную дверь.

Чтобы попасть в квартиру одесситка приставила к балкону на втором этаже деревянную лестницу и взбирается по ней, чтобы накормить своих собак.

Животные всё время сидят в закрытой квартире.

«Очередная "плюшкина". На ул. Героев Пограничников, 1, собаки заперты на балконе, лают целый день, а хозяйка лазит в квартиру по лестнице через балкон, так как в двери пройти невозможно, вся квартира завалена мусором», - говорится в сообщении.

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