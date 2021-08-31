Одесситка, проживающая с ребенком, превратила квартиру в мусорную свалку
Кадры жуткого бардака в квартире многоэтажного дома на проспекте Добровольского, показал местный сайт «
Женщина проживала в жутких условиях с 9-летним сыном и собакой, которую она, по словам родственницы, никогда не выгуливала.
Дженнифер Лопес поймали в объятиях Киркорова, Полякова позавидовала: "Реально так выглядит?"
Афганские беженцы обрели убежище в Одессе: известно, кто их приютил
Мощный пожар охватил воинскую часть во Львове: первые кадры с места ЧП
Андре Тан показал украинкам, что будет в моде этой осенью: "На пике популярности"
Беда случилась с возлюбленной "Холостяка" Заливако, красотка еле говорит: "Сильно болит..."
Ее старшие дети – мальчик и девочка, переехали к отцу, а младший, несмотря на антисанитарию, остался с мамой. 30 августа Давида наконец-то удалось забрать.
На кадрах видно, как по всей квартире царит полная антисанитария. Комнаты завалены мусором, на кухне не делали уборку очень долгое время. Также в жилище стоит невыносимая вонь.
Прямо в коридоре журналисты увидели огромную лужу, рядом с которой был привязан лабрадор. По всей видимости, собака постоянно справляла нужду на пол.
Напомним, что женщины роются в мусорных баках в поисках просрочки: печальная картина из Одессы
Как сообщала Politeka, туристов возмутили известные пляжи Одессы после потопа, видео: мусор закопали в песок
Также Politeka сообщала, что иностранец не стерпел бардака на украинском пляже и принялся за уборку: собирает мусор каждое утро