Одесситка, проживающая с ребенком, превратила квартиру в мусорную свалку

Кадры жуткого бардака в квартире многоэтажного дома на проспекте Добровольского, показал местный сайт « УСИ ».

Женщина проживала в жутких условиях с 9-летним сыном и собакой, которую она, по словам родственницы, никогда не выгуливала.

Ее старшие дети – мальчик и девочка, переехали к отцу, а младший, несмотря на антисанитарию, остался с мамой. 30 августа Давида наконец-то удалось забрать.

На кадрах видно, как по всей квартире царит полная антисанитария. Комнаты завалены мусором, на кухне не делали уборку очень долгое время. Также в жилище стоит невыносимая вонь.

Прямо в коридоре журналисты увидели огромную лужу, рядом с которой был привязан лабрадор. По всей видимости, собака постоянно справляла нужду на пол.

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