О карманном воре рассказала пассажирка маршрутки, у которой он вытянул смартфон. Женщине удалось снять злоумышленника на видео, сообщает местный
«Вот такой вот молодой человек катается по маршруткам и ворует телефоны. Ехала на 201, на выходе притерся сзади, думала извращенец, вышли на одной остановке, он перешёл дорогу и зашёл за остановку и бросил там телефон, потому что видел что иду за ним», - рассказала пострадавшая.
По словам женщины, благодаря фитнес-браслету ей удалось обнаружить телефон по звуку.
"До самого конца прикидывался дурачком, а когда начала снимать, запрыгнул в маршрутку и уехал", - сообщила она.
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