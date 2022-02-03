В Одессе мужчина катается по маршруткам и похищает телефоны у пассажиров, его успели заснять.

О карманном воре рассказала пассажирка маршрутки, у которой он вытянул смартфон. Женщине удалось снять злоумышленника на видео, сообщает местный телеграм-канал.

«Вот такой вот молодой человек катается по маршруткам и ворует телефоны. Ехала на 201, на выходе притерся сзади, думала извращенец, вышли на одной остановке, он перешёл дорогу и зашёл за остановку и бросил там телефон, потому что видел что иду за ним», - рассказала пострадавшая.

По словам женщины, благодаря фитнес-браслету ей удалось обнаружить телефон по звуку.

"До самого конца прикидывался дурачком, а когда начала снимать, запрыгнул в маршрутку и уехал", - сообщила она.

Одесситов призывают быть осторожными, ведь такие воры не дремлют и охотятся на гаджеты.

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