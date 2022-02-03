В Одессе из окна многоэтажного жилого дома выпал неизвестный мужчина, его личность и обстоятельства трагедии устанавливают полицейские.

Инцидент случился утром в четверг, 3 февраля, на улице Армейской, 17. Об этом сообщил местный телеграм-канал «Х. Одесса».

Очевидцы говорят, что мужчина выпал, предположительно из окна седьмого этажа. После падения он погиб на месте.

На кадрах видно, как покойника уже накрыли покрывалом, а место его падения огородили лентами.

Личность погибшего и подробности трагедии пока неизвестны. На месте ЧП работает следственно-оператиная группа.

Очевидцы показали окно квартиры, из которой выпал человек.

Аналогичный случай произошел в последний день января. О нем мы писали ранее.

Так, в жилом коплексе "Артвиль", который расположен вблизи промрынка «Седьмой километр» случилось ЧП.

Молодая девушка выбросилась из окна арендованной квартиры. Она погибла на месте.

Напомним, что молодая одесситка выбросилась из окна съемной квартиры в жилом городке

А еще Politeka писала, трагедия случилась возле свалки, обнаружен труп