Как сообщили местные Telegram-каналы, ЧП произошло вечером 31 января в жилом коплексе "Артвиль", который расположен вблизи промрынка «Седьмой километр».
По словам очевидцев, девушка арендовала квартиру в этом доме.
Потерпевшую увидели местные жители и вызвали скорую помощь, однако она погибла на месте.
По каким причинам, девушка выпала из окна, не сообщается, однако не исключено, что она совершила суицид.
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Очевидцам удалось записать видео.
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