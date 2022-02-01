Молодая девушка по непонятным причинам выпала из окна в жилом городке под Одессой, не исключено, что она совершила самоубийство.

Как сообщили местные Telegram-каналы, ЧП произошло вечером 31 января в жилом коплексе "Артвиль", который расположен вблизи промрынка «Седьмой километр».

По словам очевидцев, девушка арендовала квартиру в этом доме.

Потерпевшую увидели местные жители и вызвали скорую помощь, однако она погибла на месте.

По каким причинам, девушка выпала из окна, не сообщается, однако не исключено, что она совершила суицид.

На место приехали ее родители, они не верят в случившееся.

Теперь все обстоятельства и причины трагедии должны выяснить правоохранители.

Очевидцам удалось записать видео.

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