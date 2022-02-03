В Одесской области молодой водитель залетел под движущийся поезд, машина разбита в хлам, а парень погиб на месте.
Жуткий инцидент случился ночью 3 февраля на железнодорожном переезде в поселке Великодолинское.
Как сообщили в
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В результате ДТП были заблокированы железнодорожные пути Одесса – Измаил. К месту происшествия были вызваны спасатели, которые с помощью специальных инструментов убрали обломки изуродованного авто из-под вагона, достали тело погибшего водителя и передали работникам Национальной полиции.
В пресс-службе ГСЧС заверили, что движение в направлении Одесса – Измаил восстановлено.
Ранее мы писали, водитель фуры погиб после столкновения с поездом. Трагедия случилась на Одесской железной дороге.
Водитель грузового автомобиля КрАЗ выехал на переезд.
Машинист тепловоза применил экстренное торможение, однако, к сожалению, наезда избежать не удалось.
Напомним, что лобовое столкновение маршрутки с легковушкой, выжили не все: кадры трагического ДТП в Одессе
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