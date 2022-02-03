К месту происшествия были вызваны спасатели, которые с помощью специальных инструментов убрали обломки изуродованного авто из-под вагона

В Одесской области молодой водитель залетел под движущийся поезд, машина разбита в хлам, а парень погиб на месте.

Жуткий инцидент случился ночью 3 февраля на железнодорожном переезде в поселке Великодолинское.

Как сообщили в Нацполиии в Одесской области, водитель Opel превысил скорость, сбил шлагбаум и столкнулся с двигавшимся через переезд грузовым поездом. Травмы парня были несовместимы с жизнью, он погиб на месте происшествия. Ему было всего 24 года.

В результате ДТП были заблокированы железнодорожные пути Одесса – Измаил. К месту происшествия были вызваны спасатели, которые с помощью специальных инструментов убрали обломки изуродованного авто из-под вагона, достали тело погибшего водителя и передали работникам Национальной полиции.

В пресс-службе ГСЧС заверили, что движение в направлении Одесса – Измаил восстановлено.

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