В Гидрометцентре Черного и Азовского морей предупредили, что утром и вечером на дорогах может скользко, из-за гололедицы даже объявили штормовое предупреждение.
Температура ночью составит от -2 мороза до нуля градусов, днем + 3…+5 градусов тепла – в Одессе. По области - температура ночью от -1 до -6 градусов мороза, днем +1…+6 градусов тепла. Ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду.
Небо будет затянуто тучами по всему Одесскому региону, однако обойдется без осадков.
На сайте sinoptik.ua, прогнозируют +1..+3 утром, днем около +4 градусов, а к вечеру температурные показатели уйдут в минусовые отметки -1.
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