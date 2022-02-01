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В квартире подозреваемого провели обыски, в ходе которых обнаружили еще 5 штык-ножей.
Теперь торговца в погонах ждет суд и грозит до семи лет лишения свободы.
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Ранее мы писали, в Одессе военнослужащий совершил разбойное нападение на магазин, Приморский районный суд вынес приговор в отношении этого инцидента.
Мужчина достал из сумки пистолет, направил его в спину продавцу и приказал отдать деньги из кассы. Он похитил 13 тысяч гривен и два мобильных телефона.
Судья приговорили военного к минимальному наказанию – то есть без изоляции от общества.
Напомним, что мужчина ударил монахиню бутылкой по голове: подробности разборок в Одесской области
Как сообщала Politeka, муж певицы из Одессы пошел на дерзкое преступление в ночное время
Также Politeka писала, односельчане высказались о нацгвардейце Рябчуке, который расстрелял людей