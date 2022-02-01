В Одессе задержали военнослужащего одной из частей, мужчину подозревают в торговле оружием и боеприпасами.

Как сообщили в Специализированной прокуратуре в военной и оборонной сфере Южного региона, с ноября 2021 по январь 2022 года военный неоднократно продавал оружие и боеприпасы некоему гражданскому. Следствие задокументировало продажу 3 штык-ножей и 440 патронов калибра 7,62х54 мм, 450 патронов калибра 5,45х39 и 80 патронов калибра 9 мм.

В квартире подозреваемого провели обыски, в ходе которых обнаружили еще 5 штык-ножей.

Теперь торговца в погонах ждет суд и грозит до семи лет лишения свободы.

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Мужчина достал из сумки пистолет, направил его в спину продавцу и приказал отдать деньги из кассы. Он похитил 13 тысяч гривен и два мобильных телефона.

Судья приговорили военного к минимальному наказанию – то есть без изоляции от общества.

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