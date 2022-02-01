Так, в Фейсбук-сообществе «За развитие Теплодара» обнародовали зарплаты топ-чиновников этого города, который расположен недалеко от Одессы.

«Запросил детализацию по видам начислений. К сожалению, пока дали ответ только по суммам по месяцам, без детализации материальной помощи, премий, отпускных и прочего, как я запрашивал. Экс-мэр Михаил Жовнир давал эту информацию детально. Не очень также понятно — это до налогов или после, потому что в ответе указано, что цифры даны без учёта обязательных отчислений. Буду запрашивать детальнее. Смотрите сами, оценивайте сами", - написал автор Илья Ильин.

Пользователи сети бурно обсуждают высокие зароботные платы местных чиновников. Многие задаются вопросом, за что?

«Молодцы. Совесть совсем потеряли»,

«Да, конечно они будут поднимать цены на воду, на отопление и на все остальное. С ихними зарплатами они могут позволить оплатить коммунальные. А остальным, что и как платить при пенсии 2200»,

«Не плохо, так живут на минималках..»,

«В то время, когда людям нечем платить за коммуналку, исполнительная власть получает зарплату до 5.000 уе»,

«Капец, они обнаглели, пусть скинуться и покроют всю задолженность города по коммуналке города»,

«Заработали непосильным трудом»,

«Хорошо живут! Бедные несчастные, все себе», - высказываются в сети.

Напомним, что женщины из Одесской области взбунтовались против воинского учета: "Кукушка высохла"