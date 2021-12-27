Жительниц Одесской области возмутил приказ Минобороны о постановке на воинский учет женщин, они записывают эмоциональные видео и размещают их в соцсетях.

После того, как Министерство ообороны утвердило перечень специальностей для женщин, которым нужно будет становиться на учет военнообязанных, в сети стали появляться эмоциональные видео украинок.

Видеообращения обнародовали в телеграм-канале "Х. Одесса".

«Мне 55 лет, я должна идти и на учет вставать, чтобы потом своим тело защищать ихних жен и детей, не только я одна , а тысячи женщин в Украине, они что там вообще….», - с возмущением говорит одна из жительниц.

Женщина показала чемодан и сообщила, что собирается уехать из Украины, потому что не хочет жить в этой стране, где не может даже доделать ремонт в доме.

Еще одна украинка рассказала, что если ее заберут на войну, то за ее матерью с инвалидностью некому будет присматривать. Также женщина акцентировала внимание на том, что ее мать получает маленькую пенсию. В частности, она заявила, что мама получает 3000 гривен и все отдает за коммуналку.

"Что получила я от своей страны, за что я должна идти сейчас и в данный момент и становится сейчас на этот воинский учет?... У нас нет денег, у меня нет возможности завести детей, потому что я в этой стране содержу мать-инвалида", - отметила она, добавив, что становится на воинский учет отказывается.

Еще одна женщина обратилась к президенту Владимиру Зеленскому.

«Вы там вообще кукушка у вас высохла... Вы уже не знаете, как с украинцев содрать последнюю шкуру. Вы нормальные пенсии людям сделайте», - обратилась она.

Видео можно просмотреть тут.

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