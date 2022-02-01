В Одесской области разоблачили интернет-мошенников, которые обманули фермеров на десятки тысяч

Как сообщили в пресс-службе местной полиции, схему разработали двое мужчин из Подольского района одному 27 лет, второму - 45. Они создавали объявления о продаже комплектующих к сельскохозяйственной технике и размещали их в соцсетях.

Клиентам они ставили условие – перевод аванса, а потом отправка товара и полный расчет. Но как только часть денег поступала на банковские карты - аферисты переставали выходить на связь.

Таким способом злоумышленники обманули пять человек на общую сумму более 30 тысяч гривен.

Теперь мошенникам грозит за содеянное от 3 до 8 лет тюрьмы.

Ранее мы писали, в Одесской области судили 17-летнюю девушку, на ее счету три кражи и угон мопеда.

Преступная карьера девочки-подростка началась с кражи тонометра из легкового автомобиля. Впоследствии она украла мужскую сумку из иномарки, женские кроссовки и куртку из частного дома. В завершении она угнала мопед знакомого. Все украденное имущество полиция обнаружила и вернула владельцам.

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