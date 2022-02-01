Как сообщили в
Клиентам они ставили условие – перевод аванса, а потом отправка товара и полный расчет. Но как только часть денег поступала на банковские карты - аферисты переставали выходить на связь.
Таким способом злоумышленники обманули пять человек на общую сумму более 30 тысяч гривен.
Теперь мошенникам грозит за содеянное от 3 до 8 лет тюрьмы.
"Осторожно, опасно": 50-летняя дочь Пугачевой Орбакайте впечатлила видом на новом фото
"Вот вам и любовь": трагические обстоятельства ухода из жизни знаменитого Куравлева всколыхнули Сеть
Ушел из жизни известный актер: "Долго мучился из-за сильных болей"
Дважды разведенный Пономарев показал, с кем делит дом: «Красавица»
Остановилось сердце легендарного Леонида Куравлева: первые подробности трагедии
Ранее мы писали, в Одесской области судили 17-летнюю девушку, на ее счету три кражи и угон мопеда.
Преступная карьера девочки-подростка началась с кражи тонометра из легкового автомобиля. Впоследствии она украла мужскую сумку из иномарки, женские кроссовки и куртку из частного дома. В завершении она угнала мопед знакомого. Все украденное имущество полиция обнаружила и вернула владельцам.
Напомним, что в Одессе обчистили квартиру адвоката, что украли
Как сообщала Politeka, вооруженная пожилая женщина устроила разбойный налет в Одессе
Также Politeka писала, что в Одессе приезжий нападает на женщин на улице: что сообщили в полиции