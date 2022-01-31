Подробности необычного инцидента сообщили в
Так, 55-летняя дамочка, вооружившись револьвером отправилась на ограбление киоска на улице Новосельского. Она повредила витринные стекла и пригрозила 63-летней продавщице оружием и приказала отдать всю выручку.
Когда же злоумышленница поняла, что денег в кассе нет, пустилась наутёк.
Стражи порядка задержали горе-разбойницу за несколько кварталов и передали в руки следователям.
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Также у нее изъяли оружие и направили его на экспертизу.
Женщине грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.
До этого мы сообщали, что в Одессе ограбили квартиру адвоката.
Злоумышленник, воспользовавшись отсутствием хозяев квартиры, подобрал ключ, проник в помещение и похитил оттуда ценные вещи общей стоимостью один миллион 691 тысячу гривен.
Напомним, что "серийник" завелся в Одессе, нападает на женщин на улице: что сообщили в полиции
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