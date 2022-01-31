В Одессе немолодая женщина совершила дерзкий налет на киоск, она угрожала продавщице оружием и требовала отдать ей всю выручку.

Подробности необычного инцидента сообщили в пресс-службе полиции в Одесской области.

Так, 55-летняя дамочка, вооружившись револьвером отправилась на ограбление киоска на улице Новосельского. Она повредила витринные стекла и пригрозила 63-летней продавщице оружием и приказала отдать всю выручку.

Когда же злоумышленница поняла, что денег в кассе нет, пустилась наутёк.

Стражи порядка задержали горе-разбойницу за несколько кварталов и передали в руки следователям.

Также у нее изъяли оружие и направили его на экспертизу.

Женщине грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

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Злоумышленник, воспользовавшись отсутствием хозяев квартиры, подобрал ключ, проник в помещение и похитил оттуда ценные вещи общей стоимостью один миллион 691 тысячу гривен.

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