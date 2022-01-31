Информация о квартирной краже в особо крупных размерах просочилась в местные
Известно, что ограбление произошло днем 29 января на Французском бульваре, 22/1.
Злоумышленник, воспользовавшись отсутствием хозяев квартиры, подобрал ключ, проник в помещение и похитил оттуда ценные вещи общей стоимостью один миллион 691 тысячу гривен.
Грабитель унес с собой часы Rolex и Ulysse Nardin стоимостью 27,5 тысяч долларов и 425 тысяч гривен соответственно.
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Также преступник вынес из квартиры драгоценности: два кольца, несколько пар сережек и украшения на шею известных фирм таких как Chanel и Christian Dior.
Владелец ограбленного жилья уже обратился в полицию.
Сейчас копы занимаются выяснением всех обстоятельств инцидента и устанавливают точную сумму материальных убытков.
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