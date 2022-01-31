Пока хозяев не было дома, воры ограбили квартиру одесского адвоката, они вынесли имущества на 1, 7 миллионов гривен.

Информация о квартирной краже в особо крупных размерах просочилась в местные телеграм-каналы.

Известно, что ограбление произошло днем 29 января на Французском бульваре, 22/1.

Злоумышленник, воспользовавшись отсутствием хозяев квартиры, подобрал ключ, проник в помещение и похитил оттуда ценные вещи общей стоимостью один миллион 691 тысячу гривен.

Грабитель унес с собой часы Rolex и Ulysse Nardin стоимостью 27,5 тысяч долларов и 425 тысяч гривен соответственно.

Также преступник вынес из квартиры драгоценности: два кольца, несколько пар сережек и украшения на шею известных фирм таких как Chanel и Christian Dior.

Владелец ограбленного жилья уже обратился в полицию.

Сейчас копы занимаются выяснением всех обстоятельств инцидента и устанавливают точную сумму материальных убытков.

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