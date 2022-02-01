В Одессе на посёлке Котовского во время движения взорвалась и загорелась шина у грузовика с прицепом.

Как сообщает телеграм-канал «Одесса-Инфо», возгорание попало в объектив камер очевидцев.

Инцидент случился накануне вечером на проспекте Добровольского возле супрмаркета АТБ.

«У фуры взорвалось колесо, в результате чего возникло возгорание», - рассказали очевидцы.

На кадрах видно, как шофер остановил грузовик с прицепом прямо на проезжей части и пытался потушить пламя.

Видео можно просмотреть здесь.

Ранее мы писали, водитель иномарки не пропустил автомобиль скорой помощи и врезался в него, от удара машина медиков перевернулась и ударилась о грузовик

Очевидцы рассказали, что авто скорой помощи с мигалками ехало по Объездной дороге со стороны поселка Котовского.

Напомним, появились кадры трагического ДТП в Одессе, авто разорвало

Как сообщала Politeka, женщины устроили драку в трамвае Одессы, кадры: "Надень маску, у меня дети"

Также Politeka писала, что беда случилась с пешеходом под Одессой, видео от очевидцев