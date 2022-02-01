Как сообщает телеграм-канал «Одесса-Инфо», возгорание попало в объектив камер очевидцев.
Инцидент случился накануне вечером на проспекте Добровольского возле супрмаркета АТБ.
«У фуры взорвалось колесо, в результате чего возникло возгорание», - рассказали очевидцы.
На кадрах видно, как шофер остановил грузовик с прицепом прямо на проезжей части и пытался потушить пламя.
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