В полиции сообщили подробности ДТП в Одессе.

ДТП случилось в Одессе в ночь на воскресенье, 30 января, на улице Семена Палия перед перекрестком с улицей Марсельской, сообщает пресс-служба Нацполиции региона.

По данным полиции, 30-летний водитель Nissan Maxima не справился с управлением и выехал с дороги в опору рекламного щита.

Правоохранители показали кадры с места происшествия, судя по котрым, от удара авто буквально разорвало на части.

В автомобиле были еще двое мужчин в возрасте 29-ти и 31-го года.Старшего мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии, другие от полученных травм погибли.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа по расследованию ДТП Следственного управления ГУНП в Одесской области. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими за собой гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.



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