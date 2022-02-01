Как сообщили в
В итоге 17-летнюю приговорили к к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком в один год.
«В течение года девушка будет находиться под наблюдением органа пробации, в случае повторного совершения правонарушения в этот период ей будет грозить реальный срок», - сообщили в полиции.
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Ранее мы писали, в Одессе вор при помощи отвертки забрался в чужую квартиру и вынес оттуда всю технику на сумму 50 тысяч гривен.
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