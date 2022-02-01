В Одесской области судили несовершеннолетнюю, на ее счету три кражи и угон мопеда.

Как сообщили в пресс- службе Нацполиции в Одесской области, сначала 17-летняя девушка угнала тонометра из легкового автомобиля. После вмешательства полиции она вернула имущество потерпевшей. Но в последствии украла мужскую сумку из иномарки, женские кроссовки и куртку из частного дома и незаконно завладела мопедом знакомого. Все украденное имущество полиция обнаружила и вернула владельцам.

В итоге 17-летнюю приговорили к к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком в один год.

«В течение года девушка будет находиться под наблюдением органа пробации, в случае повторного совершения правонарушения в этот период ей будет грозить реальный срок», - сообщили в полиции.

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