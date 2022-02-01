Стихийный палаточный городок оборудовали бездомные на приморских склонах у Трассы здоровья.
Как сообщили в департаменте городского хозяйства, в последний день января коммунальщики с муниципалами развалили так называемые хоромы, а бездомных разогнали.
Коммунальщики прибыли на место, вывезли хлам и привели территорию в соответствующее санитарное состояние.
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Они утверждают, что вывезли десять кубометров мусора. На площадке располагалось около десяти строений – из полиэтилена, ящиков и других подручных материалов. Готовили еду на открытом огне.
Местные жители говорят, что в этом районе лагерь существовал более полугода.
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