Около одесского пляжа бездомные устроили настоящий городок из подручных материалов, однако коммунальщики приехали и снесли его.

Стихийный палаточный городок оборудовали бездомные на приморских склонах у Трассы здоровья.

Как сообщили в департаменте городского хозяйства, в последний день января коммунальщики с муниципалами развалили так называемые хоромы, а бездомных разогнали.

Коммунальщики прибыли на место, вывезли хлам и привели территорию в соответствующее санитарное состояние.

Они утверждают, что вывезли десять кубометров мусора. На площадке располагалось около десяти строений – из полиэтилена, ящиков и других подручных материалов. Готовили еду на открытом огне.

Местные жители говорят, что в этом районе лагерь существовал более полугода.

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