В Одессе на Куликовом поле напротив дома Профсоюзов случился трагический инцидент с мужчиной.

Видеозапись разметил пастор миссии "Новая жизнь" Федор Герасимов на своей странице в Фейсбук (чтобы просмотреть, скролльте страницу до конца).

Днем 16 января медики "скорой помощи" привезли парня к пункту обогрева на Куликовом поле. Медработники сами сказали, что у него признаки наркотического опьянения, но на свежем воздухе ему скоро станет лучше, однако не стало.

Через 20 минут человек скончался.

Пастор миссии "Новая жизнь" Федор Герасимов заявил, что медикам должно быть стыдно, так как они оставили под пунктом обогрева человека, который нуждался в их помощи.

«Тех, кто нуждается в медицинской помощи необходимо везти в больницу», - заявил он.

Это уже второй случай за сутки возле прибежища для бездомных на Куликовом поле.

До этого, ночью неизвестные люди засунули в мусорный контейнер пенсионерку и подкатили его поближе к палатке. Старушку вовремя обнаружили и не дали ей замерзнуть. Выбраться из контейнера самостоятельно она была не в состоянии. Пожилую женщину госпитализировали.

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