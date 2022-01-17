Ночью волонтеры христианской миссии нашли пенсионерку в баке, который подкатили к пункту обогрева для бездомных. Об этом сообщил пастор миссии Федор Герасимов на странице в
Герасимов был убежден, что старушку туда засунули намеренно, чтобы она замерзла на улице.
«Есть люди, у которых ничего святого нет. ... Что эти люди думали? Что она замерзнет, и потом чтобы дали резонанс, что возле пункта обогрева в мусорном баке нашли мертвую замерзшую бабушку", - сообщил пастор.
Женщину госпитализировали в городскую больницу №11.
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Спустя время
Как выяснилось, лежачую бабушку не "выкидывали" в мусорный бак. Бездомные нашли еле живую пожилую женщину на остановке около 4 часов утра и поместили в бак для того, чтобы довести до места, где она сможет получить минимальную помощь и шанс на жизнь.<
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