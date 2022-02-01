В Одессе массово запустили фейерверки, которые громыхали не меньше 40 минут.

Видео праздничных салютов показали в Telegram-канале «Новости Одесса», передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Одесситы стали сообщать о фейерверках в разных районах города, которые, по их уверениям, длились 40 минут.

Как оказалось, это китайцы праздновали Новый год.

По лунному календарю 1 февраля наступил год черного водяного тигра.

Отметим, что Запуск фейерверков ждя китайцев – это не просто развлечение, но и древняя традиция. Громыхание и треск призваны отпугивать злых духов, которые только и ждут, чтобы поселиться в новом году в каждом доме.

Китайцы верят, что хорошее начало года будет означать удачу весь предстоящий год.

Одесситы решили прокомментировать салют на китайский новый год.

"Был в Китае на их новый год. Жил на сьемной квартире. Неделю не спал, бахало под окнами круглосуточно",

"Жалко, что я не видела салют) печалька",

"А мы уже тут на измене, шо стреляют, думали на нас напали",

"Красивые салюты",

"Может какие то китайские одесситы празднуют, пусть резвятся они же нас терпели на новый год"- пишут в сети.

Напомним, что запуск фейерверков обернулся несчастьем для детей в Одессе и области

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