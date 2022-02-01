Труп неизвестного передали сотрудникам полиции, которые должны установить его личность, а также при каких обстоятельства наступила смерть.

Мужчина погиб при загадочных обстоятельствах, его тело обнаружили в порту города Рени Одесской области.

Жуткий инцидент имел место 31 января на реке Дунай, сообщили в пресс-службе регионального ГСЧС.

Работники береговой охраны сообщили спасателям, что в Ренийском порту возле причала обнаружен труп человека. Тело находилось на расстоянии 300-350 м от берега.

Сотрудники ГСЧС достали на берег тело мужчины. На вид погибшему 40-50 лет, был одет в камуфляжный костюм и резиновые сапоги. По всей видимости, мужчина был рыбаком, однако никаких орудий для ловка рыбы при нем не нашли.

Труп неизвестного передали сотрудникам полиции, которые должны установить его личность, а также при каких обстоятельства наступила смерть.

От ГСЧС привлекались 2 единицы техники и 6 спасателей.

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