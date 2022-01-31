В одном из жилых домов Одесской области погибла семейная пара, мертвые тела родителей обнаружил их сын.

Как пишет Politeka.net, трагедия разыгралась в поселке Нерубайское, что в пригороде Одессы, сообщили в местной полиции.

Мужчина пришел в дом родителей, но живыми их не застал, а в помещении ощущался резких запах газа.

Погибшими оказались 66-летний мужчина и 57-летняя женщина, их тела направили на судебно-медицинскую экспертизу.

На месте работала следственно-оперативная группа, которая выяснила, что обстановка в доме не нарушена, следов проникновения в жилище нет, признаков насилия на телах людей тоже не имеется.

Предварительная причина смерти супругов – отравление бытовым газом.

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