Как пишет Politeka.net, трагедия разыгралась в поселке Нерубайское, что в пригороде Одессы, сообщили в местной полиции.

Мужчина пришел в дом родителей, но живыми их не застал, а в помещении ощущался резких запах газа.

Погибшими оказались 66-летний мужчина и 57-летняя женщина, их тела направили на судебно-медицинскую экспертизу.

На месте работала следственно-оперативная группа, которая выяснила, что обстановка в доме не нарушена, следов проникновения в жилище нет, признаков насилия на телах людей тоже не имеется.

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