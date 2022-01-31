Как пишет Politeka.net, трагедия разыгралась в поселке Нерубайское, что в пригороде Одессы,
Мужчина пришел в дом родителей, но живыми их не застал, а в помещении ощущался резких запах газа.
Погибшими оказались 66-летний мужчина и 57-летняя женщина, их тела направили на судебно-медицинскую экспертизу.
На месте работала следственно-оперативная группа, которая выяснила, что обстановка в доме не нарушена, следов проникновения в жилище нет, признаков насилия на телах людей тоже не имеется.
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Предварительная причина смерти супругов – отравление бытовым газом.
Ранее мы писали, в частном доме по улице Соляной в Суворовском районе города Одессы семье из трех человек одновременно стало плохо.
Как выяснилось, семья отравилась угарным газом в результате утечки из газовой колонки.
Ранее сообщалось, череда ЧП произошла в Одессе: всю семью увезли в больницу
Также мы писали, массовое ЧП произошло со студентами медуниверситета в Одессе: врачи борются за их жизнь
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