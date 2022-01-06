В Одесском регионе зафиксирован третий случай отравления угарным газом за последнюю неделю.

Новое ЧП произошло в ночь на 6 января в частном доме по улице Соляной в Суворовском районе города Одессы. Там семье из трех человек одновременно стало плохо, сообщает издание Думская .

К счастью, они успели вызвать «скорую» и их удалось доставить в больницу в состоянии средней тяжести.

Позже спасатели наведались во двор пострадавшей семьи, однако обследовать дом они не смогли, по причине того, что он был закрыт на замок.

Предварительная причина отравления семьи по версии ГСЧС – отравление угарным газом, произошедшее в результате утечки газа из газовой колонки.

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Ребята в возрасте от 22 до 24 лет проживали на съемной квартире на улице Пастера, 14. Всех их госпитализировали в больницу.

Еще ранее от угарного газа погибла семья с маленькими детьми.

Причиной трагедии называют отравление продуктами горения от топливного генератора.

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