Как пишет Politeka.net, свежие данные обнародовали в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

По состоянию на утро 6 января у 379 жителей Одесской области подтвердили ковид-инфекцию, из них забоелили 12 детей и 3 медработника. Наибольшее количество новых больных обнаружили в Одессе — 155 человек.

коронавирус, больница

От последствий болезни умерли 7 человек за прошлые сутки.

За всё время эпидемии в Одесской области успели заболеть 241 240 человек, из которых 226 065 выздоровели, 5 597 не справились с осложнениями и скончались и 9 578 продолжают болеть.

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