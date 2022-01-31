Кадры серьезного ДТП около поселка Латовка показали местные
По словам очевидцев, вечером 30 января авто скорой помощи с мигалками ехало по Объездной дороге со стороны поселка Котовского.
Водитель автомобиля Toyota решил не пропускать машину медиков и влетел прямо в нее. От удара карета скорой помощи перевернулась и ударилась о грузовик.
На месте аварии замечена еще одна машина «скорой». О жертвах и пострадавших информации нет.
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Ранее мы писали, на трассе Одесса-Рени лоб в лоб столкнулись микроавтобус Mercedes и легковой автомобиль Mitsubishi.
61-летний водитель легковушки погиб на месте до приезда медиков скорой помощи.
В тоже время 54-летнего водителя микроавтобуса, и его 63-летнего пассажира увезли в больницу, они получили травмы разной степени тяжести.
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