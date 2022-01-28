Штамм «Омикрон» захватил Украину, однако в ВОЗ предсказывают, что новые мутации коронавируса будут еще более заразными.

Так, по мнению эксперта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марии ван Керкхове, "Омикрон" не будет последним вариантом, вызывающим тревогу.

Она считает, что будущие штаммы коронавируса с высокой вероятностью могут быть еще более заразными, а значит должны вызывать еще большую обеспокоенность.

Также эксперт ВОЗ отметила, что сегодня ничего неизвестно о свойствах новых штаммов коронавируса, однако можно быть уверенными в том, что они будут более заразными, поскольку каждый следующий штамм - пытается превзойти предыдущий.

Отметим, что за три недели в Одесской области заболеваемость COVID-19 выросла в 13 раз. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Если 9 января в регионе было зафиксировано 184 случая, то 28 января - уже 2406. Напомним, что во время весенней волны в марте-апреле 2021 года заболеваемость достигала 1,5 тысяч в сутки, а в октябре-ноябре доходила до 2,2 тысяч.

Заметим, что во время новой волны, при высоком охвате вакцинацией "Омикрон" сравнительно редко приводит к смертям и госпитализации, однако число инфицированных превышает прошлые волны в разы.

Напомним, что в горсовете разворовали "ковидные" средства под Одессой: 350 тысяч по карманам

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