Так, по мнению эксперта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марии ван Керкхове, "Омикрон" не будет последним вариантом, вызывающим тревогу.

Она считает, что будущие штаммы коронавируса с высокой вероятностью могут быть еще более заразными, а значит должны вызывать еще большую обеспокоенность.

коронавирус, больница

Также эксперт ВОЗ отметила, что сегодня ничего неизвестно о свойствах новых штаммов коронавируса, однако можно быть уверенными в том, что они будут более заразными, поскольку каждый следующий штамм - пытается превзойти предыдущий.

Отметим, что за три недели в Одесской области заболеваемость COVID-19 выросла в 13 раз. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

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коронавирус, больница

Если 9 января в регионе было зафиксировано 184 случая, то 28 января - уже 2406. Напомним, что во время весенней волны в марте-апреле 2021 года заболеваемость достигала 1,5 тысяч в сутки, а в октябре-ноябре доходила до 2,2 тысяч.

Заметим, что во время новой волны, при высоком охвате вакцинацией "Омикрон" сравнительно редко приводит к смертям и госпитализации, однако число инфицированных превышает прошлые волны в разы.

Напомним, что в горсовете разворовали "ковидные" средства под Одессой: 350 тысяч по карманам

Как сообщала Politeka, свыше тысячи зараженных и много жертв: новая волна COVID-19 накрыла Одесчину

Также Politeka писала, беда не утихает на Одесчине: почти полсотни жертв за сутки