Как сообщили в
На записи можно услышать, как диверсанты обсуждают планы, среди которых, в частности, поджоги офисных помещений волонтерских организаций, помогающих военным в районе ООС; серия терактов в Одесской области, в том числе на территории воинской части.
"Ну ты смотри. Есть какая-то база, например, склад какой-то собирают помощь нацикам туда на эту. Ну дают где-то вот за это если сгорит склад – то от восемьсот до штуки», - говорит спецагент РФ.
Также россиянин обещал научить наемника стрелять из гранатомета и просил сотрудничать с российской разведкой.
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Сейчас российский агент взят под стражу. Ему уже сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.
Ранее мы писали, пять человек погибли и еще пятеро ранены в результате кровавого инцидента на заводе "Южмаш": во время выдачи боеприпасов боец Нацгвардии устроил стрельбу и сбежал, но его поймали.
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