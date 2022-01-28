Спецслужбы поймали на горячем агента российской разведки, который планировал серию терактов на территории Одессы.

Как сообщили в СБУ , российского агента задержали в тот момент, когда он проводил переговоры с исполнителем по поводу будущих преступлений. Видеодоказательства обнародовали в пресс-центре Службы безопасности Украины.

На записи можно услышать, как диверсанты обсуждают планы, среди которых, в частности, поджоги офисных помещений волонтерских организаций, помогающих военным в районе ООС; серия терактов в Одесской области, в том числе на территории воинской части.

"Ну ты смотри. Есть какая-то база, например, склад какой-то собирают помощь нацикам туда на эту. Ну дают где-то вот за это если сгорит склад – то от восемьсот до штуки», - говорит спецагент РФ.

Также россиянин обещал научить наемника стрелять из гранатомета и просил сотрудничать с российской разведкой.

Сейчас российский агент взят под стражу. Ему уже сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.

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